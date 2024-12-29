حياة كريمة.. إنجازات جديدة في جميع ربوع الجمهورية

كتب محمود العمري

تواصل مبادرة "حياة كريمة" تحقيق نتائج ملموسة في تحسين مستوى المعيشة لملايين المصريين في المناطق الريفية والمحافظات المختلفة، حيث إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تطوير شامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى الأكثر احتياجًا.

وفي إطار المبادرة، يتم تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، تطوير المدارس والمستشفيات، إنشاء وتوسيع الطرق، فضلاً عن تحسين توفير الكهرباء والغاز في المناطق النائية.

كما تشمل المبادرة أيضًا دعم الأسر الفقيرة والنازحين، حيث تقدم برامج تمويلية وفرص عمل، مما يساهم في تقليل معدلات الفقر وزيادة فرص التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

وأسهمت "حياة كريمة" في تعزيز البنية الاجتماعية والاقتصادية في العديد من المحافظات، بما في ذلك برامج التدريب المهني للشباب وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف زيادة فرص العمل وتحفيز الاقتصاد المحلي كما يتم العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، في ظل اهتمام كبير بتقليل الفجوات التنموية بين الريف والحضر.

وتستهدف المبادرة التأثير بشكل إيجابي على حياة نحو 60 مليون مواطن في أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، وقد أصبحت "حياة كريمة" رمزًا للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، حيث يتم تنفيذ المشروعات التنموية بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

ومن خلال هذه الجهود، تسعى "حياة كريمة" إلى بناء مجتمع أكثر تكاملًا وازدهارًا، مما يساهم في تعزيز استقرار الوطن ورفع جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء مصر.