حادث الطائرة الكورية المكنوبة.. حصيلة مفجعة للضحايا (إنفوجراف)

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب الكورية الجنوبية إلى 177 قتيلا".



الطائرة الكورية المكنوبة ارتفاع عدد الضحايا لـ 177 قتيلا

وكانت الطائرة المنكوبة تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي.

ويرجح المسئولون، أن عطلا في عجلات الهبوط - ربما بسبب الاصطدام بطيور هو السبب وراء وقوع الحادث.

أعلن القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الأحد مدينة "موان" بمقاطعة "جولا الشمالية" منطقة كوارث، وذلك بعد حادث تحطم طائرة تابعة لشركة طيران "جيجو" بالمطار قبل ساعات.

وتعهد تشوي بأن الحكومة ستعمل جاهدة للكشف عن سبب وقوع الحادث وستضع التدابير اللازمة لمنع تكراره.

وقال مُتحدث باسم شركة الطيران "جيجو إير" إن الطائرة المنكوبة من طراز بوينج 737-8AS.

من جانبه، طالب الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشون سانج موك، ببذل كل الجهود الممكنة في عمليات الإنقاذ بعد تحطم طائرة بمطار موان، كما دعا إلى عقد اجتماع طارئ بشأن حادث تحطم الطائرة.