جيروزاليم بوست: الجيش الإسرائيلى يتوقع البقاء بلبنان أكثر من فترة الـ60 يوما المتفق عليها

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توقع مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قد تضطر إلى البقاء في لبنان لمدة أطول من الـ 60 يوما المتفق عليها.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان يسير أبطأ مما كان مخططا له في البداية بسبب "الانتشار الأبطأ من المتوقع للجيش اللبناني في جنوب لبنان".

ويأتي هذا في الوقت الذي تدخل فيه إسرائيل النصف الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وهو ما يسمى "مرحلة التنفيذ".

وقال المسؤولون إن "الجيش اللبناني ينتشر في جنوب لبنان ولكن بوتيرة أبطأ كثيرا من المتفق عليه".

يُشار إلى أنه في 27 نوفمبر تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وبدأت فترة اختبار مدتها 60 يوما وبعدها سيصبح وقف إطلاق النار دائما. ونص الاتفاق على أنه خلال تلك الأيام الستين، سينتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان .