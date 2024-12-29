اليوم السابع
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جامعة بني سويف تطلق مبادرة لمناهضة العنف

الأحد، 29 ديسمبر 2024 01:40 م
جامعة بني سويف تطلق مبادرة لمناهضة العنف تنفيذ مبادرة مناهضة العنف في جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أطلقت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة جامعة بنى سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي، مبادرة لمناهضة العنف فى ظل ضغوط الامتحانات وذلك تحت إشراف الدكتورة غادة عاطف والدكتورة رباب ياسين.

وتم تنفيذ المبادرة داخل الحرم الجامعى من خلال التواصل مع الطلاب والطالبات والتوعية بأهمية مناهضة العنف بشكل عام ومناهضة العنف ضد المرأة بشكل خاص وتعريف الطلاب بدور الوحدتين داخل الجامعة والحرص على وجود بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي، وتم توزيع مطبوعات تعريفية تحتوى على مهام ودور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والأرقام الهامة للتواصل عند التعرض لأى مشكلة.

 







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مناهضة العنف جامعة بنى سويف






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