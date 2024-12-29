تنفيذ حملة النهوض بمحصول الشعير وتفعيل مبادرات مكافحة الآفات بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

صرح الدكتور تامر حسن، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، بأن المديرية قد بدأت في تنفيذ الحملة القومية للنهوض بمحصول الشعير، حيث تم زراعة حقلين إرشاديين بمحصول الشعير في مزرعتين بمنطقتي الميدان والعبور.

وأكد الدكتور تامر حسن على أهمية محصول الشعير باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى ضرورة اتباع الخريطة الصنفية للأقاليم الزراعية واستخدام الأصناف المعتمدة من الشعير لضمان تحقيق أفضل إنتاجية.

وأضاف أن الفريق الإرشادي قد قام بمعاملة التقاوي بالمخصب الحيوي “البيوجين”، الذي يحتوي على بكتيريا تثبت عنصر النيتروجين في التربة وتفرز مواد تساعد على تنشيط الجذور، مما يسهم في تسهيل امتصاص العناصر المغذية للنباتات.

كما أوضح وكيل الوزارة أنه تم زراعة حقل آخر بنفس الصنف دون معاملة السماد الحيوي لمقارنة النتائج، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الدورية للحقل الإرشادي بعد الزراعة لضمان نجاح الحملة وتحقيق نتائج مرضية للمزارعين.

وفي سياق آخر، تابع وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء إجراءات مكافحة آفة سوسة النخيل ضمن المبادرة الرئاسية “حصر سوسة النخيل ومكافحتها”.

حيث تم علاج نخيلتين مصابتين بسوسة النخيل في مركز العريش بحضور فريق المكافحة برئاسة المهندس عبد الرحمن هدبان، رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بالعريش.

وقد شرح رئيس قسم المكافحة آلية إزالة النخيل المصاب وفرمه باستخدام آلات الفرم، مع حرق وتدفين الأجزاء المصابة في المناطق التي تتوفر فيها الآلات.

كما تم رش المبيدات اللازمة في مواقع الإصابة وتعميم رش عموم النخيل في دائرة الإصابة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم استلام حوالي 892 كجم من مبيد “راكومين” لمكافحة القوارض، بتكلفة تقريبية تصل إلى 50 ألف جنيه، عبر الدعم السنوي من الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية. وأكد أنه سيتم تنفيذ ثلاث حملات في عام 2025 لمكافحة القوارض بشكل شامل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق التنمية المستدامة بمحافظة شمال سيناء، ودعم رؤية مصر 2030، وإيمانًا من مديرية الزراعة بضرورة تفعيل المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة للمجتمع المحلي في سيناء.