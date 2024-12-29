تعليم دمياط تعلن انطلاق برنامج "أنت أقوى من المخدرات" بجميع المدارس

دمياط معتز الشربيني

أكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مديرية التربية والتعليم بدمياط، أطلقت بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، برنامجاً واعياً يحمل عنوان "أنت أقوى من المخدرات".

يستهدف البرنامج حماية 18560 طالبا وطالبة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التوعوية المبتكرة.

ويهدف البرنامج إلى تحصين عقول الشباب ضد مخاطر الإدمان، وذلك من خلال بث رسائل توعوية قوية، واستخدام أساليب إبداعية وجذابة، مثل الفيديوهات التوعوية والمحاكاة الدرامية التي تبين عواقب الإدمان الوخيمة.

كما يعتمد البرنامج على مشاركة المتطوعين من صندوق مكافحة الإدمان، الذين يقومون بتنظيم ورش عمل تفاعلية، وتحليل قصص واقعية لمتعاطي المخدرات.

وأكد "عماره" على أهمية هذا البرنامج في حماية النشء من خطر الإدمان، مشيداً بالتعاون المثمر بين الوزارة وصندوق مكافحة الإدمان. كما أشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة في تنفيذ هذا البرنامج، من قبل التوجيه العام للتربية الإجتماعية ،مؤكدا على أهمية توعية الطلاب بأخطار المخدرات منذ الصغر.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شافعي، المشرف العام للبرامج الوقائية بمحافظة دمياط، أن هذا البرنامج يأتي في إطار اهتمام الدولة بمحاربة ظاهرة الإدمان، مشيراً إلى أن البرنامج يعتمد على أحدث الأساليب العلمية في مجال التوعية الوقائية.

يُذكر أن البرنامج يستهدف جميع المدارس بدمياط، ويستمر على مدار الفصل الدراسي الأول. ويأتي هذا البرنامج تتويجاً للجهود المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بهدف بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.