تطوير مسيرة روسية لاستهداف وتدمر 12 نوعا من الأهداف العسكرية

أحمد علوى

تطور روسيا أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة التي تختلف في مهامها سواء كانت هجومية أو استطلاعية حتى توفر لقواتها قوة نيرانية تناسب جميع المهام المكلفة بها في ميادين القتال.



وتطور شركة "كلاشنيكوف" الروسية طائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "كوب - 10 إي"، التي تصنف ضمن المسيرات الهجومية، حسبما ذكر تقرير نشره الموقع الرسمي للشركة.



ويقول التقرير إن هذه الطائرة تمثل إحدى طرازات عائلة "كوب" من الذخائر الموجهة التي تم تصميمها لاستهداف وتدمير:

المركبات العسكرية مثل المدرعات الخفيفة.

مراكز القيادة والسيطرة.

منشآت الدفاع الجوي.

مواقع الاتصالات العسكرية.

مواقع رادارات التشويش.

البنية التحتية العسكرية.

الوحدات القتالية.

وحدات الدعم اللوجستي.

مخازن الأسلحة الموجودة في الجبهات.

مخازن الوقود ومواد التشحيم.

مواقع إطلاق الطائرات المسيرة المعادية.

الطائرات العسكرية الموجودة خارج الدشم.

ويمكن استخدام هذه الطائرة المسيرة الروسية بكفاءة على مدار الساعة ليلا أو نهارا في جميع الظروف الجوية بما في ذلك أثناء وجود رياح تصل سرعتها إلى 15 مترا في الثانية.