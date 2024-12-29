تايلاند تعلن وجود اثنين من مواطنيها على متن الطائرة المنكوبة بكوريا الجنوبية

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أكدت تايلاند، وجود اثنين من مواطنيها على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في كوريا الجنوبية خلال الساعات الماضية مما تسبب في مقتل أكثر من 120 شخصا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأحد، أن سيدتين تايلانديتين تبلغان من العمر 22 و45 عاما كانتا على متن الطائرة التي أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا بمطار "موان" الدولي في كوريا الجنوبية قبيل أن تشتعل بها النيران وتنفجر.

بدوره .. قال متحدث باسم الحكومة التايلاندية إن التفاصيل حول مصير المواطنتين لا تزال قيد التحقيق.

من جانبها، أعربت رئيسة وزراء تايلاند بايتونجتارن شيناواترا عن تعازيها لعائلات ضحايا الحادث.

وكانت الطائرة المنكوبة تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي.

ويرجح المسئولون أن عطلا في عجلات الهبوط ربما بسبب الاصطدام بطيور هو السبب وراء وقوع الحادث.