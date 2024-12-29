بدء تسليم شقق رفح الجديدة وسط أجواء من الفرحة والتسهيلات الكبيرة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء انه بدأت اليوم عملية تسليم وحدات الإسكان في مدينة رفح الجديدة، لتوفير السكن الملائم لأهالي رفح، وشهد اليوم الأول تسليم 46 وحدة سكنية للمستفيدين، ومقرر استمرار التسليم لمدة أربعة أيام بنفس المعدلات اليومية.

حضر اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، فعاليات اليوم الأول، وأكد أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب أهالي رفح بتوفير مساكن بديلة تضمن استقرارهم المعيشي. وأشار إلى أن المحافظة تضع راحة المواطن في مقدمة أولوياتها، مع تقديم كل التسهيلات لضمان سير العملية بسلاسة.

من جانبه، أوضح صالح محمد أبو هولي، رئيس مركز ومدينة رفح، أهمية الالتزام بمواعيد استلام الأوراق واستكمال الإجراءات في المركز التكنولوجي. كما أعلن عن توفير أتوبيسات مجانية لنقل المواطنين من وإلى مدينة رفح الجديدة طوال فترة التسليم، تخفيفًا للأعباء على المستفيدين. وأكد استعداد مجلس المدينة لتلقي أي طلبات أو شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، مشددًا على أن تلبية احتياجات المواطنين هي أولوية قصوى.

وفي السياق نفسه، أوضحت شيماء يوسف، مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، أن المركز يعمل يوميًا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإتمام إجراءات التسليم.