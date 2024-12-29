بدء التصويت بالانتخابات التشريعية والمحلية فى تشاد

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بدأ المواطنون في تشاد اليوم الأحد، التوافد على مكاتب الاقتراع؛ للادلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وانتخابات المكاتب الإقليمية والمحلية.

وفتحت 26 ألفا و617 مركز اقتراع أبوابها لاستقبال ما يقرب من 8 ملايين ناخب مسجل، بالإضافة إلى نحو مائة مراقب أجنبي وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات.

وذكرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، أن البدو ورجال الشرطة والجيش بدوأ - كما حدث في الاستحقاقات السابقة - التصويت اعتبارا من أمس؛ لأسباب لوجستية.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية منذ عام 2015، لكن تم إرجاؤها عدة مرات متتالية نتيجة التهديدات الارهابية، والصعوبات المالية، ووباء فيروس كورونا، والفترة الانتقالية التي أعقبت وفاة الرئيس السابق إدريس ديبي إتنو متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات مع المتمردين في عام 2021.