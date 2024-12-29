انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

انطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة المنيا وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الجامعي 2024 / 2025 والتي من المقرر لها أن تنتهي يوم 23 يناير المقبل، حيث يؤدي اختبارات الفصل الدراسي الأول نحو 80 ألف طالبًا وطالبة بجميع الكليات.



وتفقد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعه سير الامتحانات بكلية التربية بحضور الدكتور سيد عبد العظيم عميد الكليه ووكلاء الكليه كما تفقد لجان امتحانات كلية العلوم بحضور الدكتور أحمد علي عميد الكليه ووكلاء الكليه.

وأكد الدكتور فرحات أن الجامعة اتخذت كافة الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول ، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات، ووضع جداول الامتحانات، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب، وكذا التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة، ومدى قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.



لافتًا إلى أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإرشادات والتعليمات المُنظمة للعملية الامتحانية، ومنع دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة، وعدم كتابة أية مسودات في ورقة الأسئلة.



واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف ذلك، مع الحفاظ على توفير كافة الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وتوفير الأطقم الطبية للتعامل مع أية حالات مرضية طارئة.