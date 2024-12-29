اليوم السابع: توجيهات رئاسية بنشر خدمات الاتصالات فى كل أنحاء الجمهورية

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: توجيهات رئاسية بنشر خدمات الاتصالات فى كل أنحاء الجمهورية .. بعد إحراق «كمال عدوان».. الاحتلال يواصل استهداف المستشفيات بقصف «المعمدانى».. «النواب» يوافق على 31 مادة من قانون الإجراءات الجنائية

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