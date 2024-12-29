القيادة السورية ترقى عددا من ضباط الجيش وتمنح وزير الدفاع رتبة لواء.. الأسماء

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت القيادة العامة في سوريا بقيادة أحمد الشرع، عن أول حركة ترقيات في صفوف ضباط الجيش، منذ سقوط حكم بشار الأسد.

وتضمن القرار منح مرهف أبو قصرة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية، رتبة لواء.

وحمل القرار توقيع "القائد العام أحمد الشرع"، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2025.

وشغل أبو قصرة، الذي كان معروفاً باسم "أبو حسن 600"، منصب القائد العام للجناح العسكري لـ"هيئة تحرير الشام"؛ ليصبح أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.



ترقية وزير الدفاع أبو قصرة لرتبة لواء