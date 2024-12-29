الفئات المستثناة بعد إعلان تعطيل الدراسة بسبب طقس غدا بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، غدا الاثنين 30 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

والفئات التى تحصل على إجازة هى:

العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪

الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدا الأثنين 30 ديسمبر



ويستثنى من ذلك القرار كل من:

القيادات التعليمية بجميع الادارات التعليمية

أطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة



يأتى ذلك نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية ، بالتزامن مع نوة " رأس السنة" ،و في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.