اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق وفلسطين يعزيان كوريا الجنوبية فى ضحايا حادث الطائرة المنكوبة

الأحد، 29 ديسمبر 2024 01:51 م
العراق وفلسطين يعزيان كوريا الجنوبية فى ضحايا حادث الطائرة المنكوبة تحطم طائرة - أرشيفية
أ ش أ

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أعرب العراق وفلسطين عن تعازيهما ومواساتهما لكوريا الجنوبية اليوم الأحد، في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب المنكوبة أثناء هبوطها في مطار موان الدولي.

ففي العراق، أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها ومواساتها لكوريا الجنوبية، إثر حادث تحطم الطائرة بمطار موان الدولي.

وقالت الوزارة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إنها تتقدم بأصدق مشاعر التعاطف مع أسر الضحايا وعائلاتهم"، مؤكدة "تضامن العراق الكامل معهم في هذا الحادث الأليم".

وأوضحت أن العراق يأمل في أن يتمكن الشعب الكوري الجنوبي من تجاوز هذه المحنة بعزيمة وصبر، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

أما في فلسطين، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - عن تعاطفها مع حكومة وشعب الجمهورية الكورية، وتعازيها الحارة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين في هذا المصاب الجلل.

وأعلنت كوريا الجنوبية في وقت سابق، عن تحطّم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية آتية من بانكوك وعلى متنها 181 شخصاً







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تحطم طائرة

طائرة كوريا الجنوبية

تحطم طائرة كوريا الجنوبية

طائرة كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

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