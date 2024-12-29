العثور على 15 جثة فى مقابر سرية بولاية تشياباس جنوب شرق المكسيك

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عثرت السلطات في المكسيك على ما لا يقل عن 15 جثة داخل مقابر سرية في ولاية تشياباس بجنوب شرق البلاد والتي تعاني من تصاعد العنف المرتبط بالجريمة المنظمة.

وقال "إدواردو راميريز" حاكم محلي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) - حسبما ذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية اليوم الأحد، "للأسف، تم العثور على 15 جثة حتى الآن في مقابر سرية بولاية تشياباس".. مشيرا إلى اعتقال أربعة أشخاص ومصادرة أسلحة ومركبات ومخدرات، ولم يحدد ما إذا كان المعتقلون متورطين في مقتل الأشخاص الخمسة عشر الذين عثروا عليهم أم لا.

يذكر أنه بحسب وسائل إعلام محلية، تتنافس عدة عصابات للسيطرة على طرق المخدرات في المنطقة وترتكب عمليات خطف وتمارس الابتزاز.

ومنذ أن أطلقت السلطات حملة مثيرة للجدل لمكافحة المخدرات في ديسمبر عام 2006، قتل أكثر من 450 ألف شخص وفقد عشرات الآلاف في المكسيك، وفقا للأرقام الرسمية.

وكان مكتب المدعي العام في ولاية تشيهواهوا المتاخمة للولايات المتحدة شمالي البلاد قد أعلن الخميس الماضي عن اكتشاف 12 جثة في مقابر أخرى.