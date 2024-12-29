الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل جراء البرد الشديد فى خيام النازحين وسط قطاع غزة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد طفل جراء البرد الشديد في خيام النازحين وسط قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

يحلُّ الشتاء الثاني على أهالي قطاع غزة، وهم مشردون في الخيام ومراكز الإيواء وتحت التحليق المُكثف لمسيّرات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة. أفراد العائلات الفلسطينية ينصبون الخيام في العراء، ويجلسون في البرد القارس في محاولة منهم للصمود.

وقال الدفاع المدني في غزة، إن الخيام التي تؤوي النازحين الفلسطينيين تتعرض إلى أضرار جسيمة، خصوصًا في ظل البرد القارس وتدفق مياه الأمطار بداخلها؛ ما أدى إلى تضرر وإتلاف أمتعتهم.