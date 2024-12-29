الجامعة العربية تؤكد ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى جهود الدول التنموية

بيشوى رمزى

جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الإعراب عن حرصها على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الجهود التنموية بالدول العربية، كما تؤكد مواكبتها لما تحققه من إنجازات وما تطرحه من مبادرات مبتكرة تسهم في تجسير الهوة بين القطاعات الثلاث الحكومي والمدني والخاص وذلك من خلال انتهاج مقاربة تشاركية حقيقية تجسد معاني المسؤولية المشتركة وتُكرس قيم المواطنة والتطوع وخدمة الصالح العام والاستجابة الإنسانية.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية تعمل على المضي قدماً في جهودها الرامية للارتقاء بالتعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني العربية وذلك من خلال رعاية واستضافة وتنظيم فعاليات مشتركة مع عدد من الجمعيات والاتحادات والمنظمات في مختلف المجالات تعزيزا للبعد الشعبي في منظومة العمل العربي المشترك بمختلف آلياتها ومجالسها الوزارية المتخصصة ومنظماتها.

وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني يعكس إيمان الدول العربية بالدور المحوري للمجتمع المدني وانخراطها في وضع برامج لتعزيز القدرات المؤسسية للكيانات المجتمعية والارتقاء بدورها في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الماثلة في مجتمعاتنا العربية في كنف ثقافة البذل والعطاء وتغليب قيم الحوكمة الرشيدة والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن ما يشهده العالم حاليا من تطورات خطيرة ومستجدات تهدد الأمن والسلم الدوليين ولا سيما في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يسجل من تطورات أمنية خطيرة تهدد استقرار المنطقة، يستدعي تظافر كافة الجهود سواء الرسمية أو من القطاع المدني قصد الدفع نحو إيجاد تسويات سياسية وتغليب فرص الحوار والدبلوماسية متعددة الأطراف والعمل على بناء فرص السلام القائم على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الانسان والنأي بالشعوب عن الحروب والنزاعات وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف وما تخلفه من كوارث إنسانية.

كما أشادت بمبادرات المجتمع المدني العربي في مجال تعزيز الاستجابة الإنسانية وجهودها في التخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة والمساعدة على الإحاطة باللاجئين والنازحين في الدول العربية التي تشهد حروب وصراعات تستوجب تدخلاً عاجلاً بما يحقن دماء المدنيين العزل والنساء والأطفال وينهي معاناتهم.



