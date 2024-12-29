البرازيل تحقق مع شركة صناعة سيارات شهيرة بتهمة الاتجار المزعوم بالعمال

فاطمة شوقى

أعلنت الحكومة البرازيلية أنها تحقق مع أحد شركات السيارات الكهربائية الشهيرة بتهمة الإتجار المزعوم بالعمال، حيث كشفت السلطات البرازيلية عن إنقاذ 163 عاملاً من ظروف وصفتها بـ"الشبيهة بالعبودية" في موقع بناء مصنع شركة للسيارات الكهربائية فى مدينة كاماساري بمنطقة سلفادور الحضرية شمال شرق البرازيل.

وأفاد مكتب المدعى العام للعمل أن العمال تم توظيفهم للإنشاءات البرازيل، وهى إحدى شركات المقاولين في الموقع، وأوضحت السلطات أن الشركة صادرت جوازات سفر العمال واحتجزت 60% من رواتبهم.

ووثق مكتب المدعي العام، عبر مقاطع فيديو، الظروف المعيشية للعمال وأماكن إقامتهم، حيث ظهرت أسرة بدون مراتب وغرف تفتقر إلى أماكن لتخزين المتعلقات الشخصية.