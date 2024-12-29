الأقصر تستعد لاحتفالات رأس السنة 2025 بالزينة وتجميل وصيانة الكورنيش.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

خطوات جادة اتخذتها محافظة الأقصر لدعم ضيوفها من حول العالم والأهالى قبل قدوم احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث تم شن عدة حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة على كورنيش النيل أبرز مواقع الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة 2025، والذي يتوافد عليه الأهالي طوال الليلة الأخيرة من كل عام للاستمتاع بسحر التجمعات للسياح في المراكب النيلية على الكورنيش ولحظات دقات الساعة 12 ليلاً في العام الجديد.

وتعتبر احتفالات العام الجديد بمدينة الأقصر وليلة رأس السنة الميلادية أحد أهم الليالي السياحية بالمحافظة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها، وتتم أعمال تزيين الميادين والأشجار، كما يتوافد الأهالى من كل أنحاء المحافظة للاستمتاع بالسهرة على كورنيش النيل وفى شوارع المدينة في تلك الليلة المميزة.

وفى هذا الصدد إنطلق رجال مدينة الأقصر في أعمال صيانة وإصلاحات البرجولات والمقاعد الخشبية بكورنيش النيل بالمدينة، ابتداءً من ميدان الإبروتيل وصولا حتى بنك الإسكندرية بالممشى السياحي بطول حوالى 1700 م تقريباً، كما شهدت شوارع وميادين محافظة الأقصر على مدار الأيام الماضية قيام الأجهزة التنفيذية بأضخم خطة لأعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والديكورية المبهجة والمميزة.

ورصد "اليوم السابع" صور لتلك التجهيزات والزينة والتجميل والإضاءة المنتشرة بشوارع مدينة الأقصر وكورنيش النيل، حيث شدد محافظ الأقصر على الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد والعمل لتكثيف أعمال النظافة والتجميل لشوارع المحافظة وتزيينها وإضاءتها بالأشجار المضيئة والزينة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين الزائرين للمحافظة من مختلف دول العالم وإدخال الفرحة على المواطنين بمناسبة رأس السنة، حيث أن موسم رأس السنة يعد من أهم المواسم السياحية بالمحافظة.



أعمال التزيين والإضاءة حول شوارع مدينة الأقصر



أعمال صيانة البرجولات والمقاعد بكورنيش النيل قبل رأس السنة



الزينة على الأشجار فى كورنيش النيل بالأقصر



تجميل كورنيش النيل قبل رأس السنة



تزيين الشوارع والميادين استعدادا لإحتفالات رأس السنة



تزيين-وتجميل-شوارع-مدينة-الأقصر



جانب من الزينة والسحر بكورنيش النيل



جانب من السحر والجمال على كورنيش الأقصر



جانب من تزيين ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى



رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال صيانة البرجولات والمقاعد



سحر الزينة بشوارع وميادين الأقصر لإستقبال رأس السنة الجديد



سعادة الأهالى بالزينة والإضاءة فى كورنيش النيل



صيانة البرجولات والمقاعد بكورنيش النيل قبل رأس السنة



كورنيش النيل بالأقصر يتجمل بالزينة والإضاءة



كورنيش النيل والجمال بالأقصر لإستقبال رأس السنة الجديد



متابعة صيانة البرجولات والمقاعد بكورنيش النيل قبل رأس السنة



مشاهدة سحر إضاءة وزينة مبهجة بكورنيش النيل فى الأقصر