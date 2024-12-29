افتتاح المعرض الاستعادي لأعمال الراحل الدكتور جمال عبود رائد فن الخزف

محمد صبحى

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، المعرض الاستعادي للراحل الدكتور جمال عبود، أستاذ الخزف بكلية الفنون التطبيقية، وذلك بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وأسرة الدكتور جمال عبود.

وأكد الدكتور السيد قنديل في كلمته أن المعرض يأتي تكريماً لمسيرة أحد أبرز رواد فن الخزف في مصر، مشيداً بإسهامات الدكتور جمال عبود في تطوير قسم الخزف وتخريج أجيال متميزة من الفنانين. وأضاف: "يمثل هذا المعرض توثيقاً فنياً وجمالياً لمسيرة فنان قدم إضافات نوعية في مجال الخزف المصري المعاصر".

من جانبها، أوضحت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، أن الأعمال المعروضة تعكس رؤية فنية متفردة وتقنيات متنوعة في صناعة الخزف، مؤكدة أن الراحل أسس مدرسة فنية متميزة في مجال الخزف. وأشارت إلى أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض الاستعادية التي تنظمها الكلية تكريماً لروادها الراحلين.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الخزفية التي تميزت بتقنيات تنفيذ مختلفة، عكست براعة الفنان الراحل وقدرته على التجديد والابتكار في مجال الخزف. وتعد هذه الأعمال شاهداً على فكر فني متقدم لعصره، حيث قدم الدكتور عبود أساليب وتقنيات مبتكرة ما زالت تدرس لطلاب الفنون حتى اليوم.

وقد أشاد الحضور بالمستوى الرفيع للأعمال المعروضة، مؤكدين أن إرث الدكتور جمال عبود سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة من فناني الخزف، وأن هذا المعرض يمثل فرصة مهمة لتوثيق وحفظ تراثه الفني للأجيال القادمة.