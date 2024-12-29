اعرف خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

كتبت – بتول عصام

يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية استخراج بدل فاقد للبطاقة الذكية، طريقة التعامل مع سرقة أو تلف أو فقد البطاقات، لذا كشفت وزارة التموين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن طريقة التعامل.

طريقة التعامل مع سرقة / تلف/ فقد البطاقات: