ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة الكورية الجنوبية إلى 179 قتيلا

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أعلنت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية أن حادث تحطم الطائرة ، الذي وقع صباح اليوم الأحد، في مطار موان ، أسفر عن مقتل 179 شخصا ونجاة اثنين فقط.

وأكدت السلطات في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - أنه تم انقاذ رجل ثلاثيني وامرأة عشرينية من أفراد الطاقم بعد وقت قصير من الحادث وتم نقلهما إلى مستشفى في سول ويتلقيان العلاج حاليا .. لافتة إلى أن هذا الحادث يعد الأسوأ والأكبر من حيث عدد الضحايا في حوادث الطائرات التي وقعت في كوريا الجنوبية.

يذكر أن الحادث وقع في الساعة 9:03 صباح اليوم حيث اندلعت النيران في الطائرة من طراز بوينغ 737-800 التابعة لشركة جيجو إير أثناء محاولة هبوط دون الاستعانة بعجلات الهبوط، ثم انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار سياج في مطار موان الدولي على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سول ، ويعتقد أن سبب تعطل عجلات الهبوط هو الاصطدام بالطيور.

وكان على متن الطائرة ، التي كانت في طريقها من بانكوك ، 181 شخصا بينهم 6 من أفراد الطاقم ، وكان معظم الركاب من الكوريين باستثناء راكبين من تايلاند.