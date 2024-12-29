احذر.. الشاي الباكت مضر بالصحة.. اعرف الأسباب

كتبت فاطمة ياسر

كشفت دراسة أجرتها جامعة برشلونة عن أن أكياس الشاي مصنوعة من مواد تعتمد على البوليمر تطلق مواد بلاستيكية دقيقة ضارة بالصحة، ونشرت الدراسة في موقع "ndtv".

تحظى أكياس الشاي بشعبية كبيرة لأنها توفر تجربة شرب شاي مريحة وسهلة، حيث تسمح للمستخدمين بغمس الشاي والاستمتاع به بسهولة، ومع ذلك، فإن المادة المستخدمة في الطبقة الخارجية لأكياس الشاي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصحة، حيث تطلق أكياس الشاي ، المصنوعة من مادة تعتمد على البوليمر، ملايين الجسيمات البلاستيكية النانوية والميكروبلاستيكية عند نقعها وتطلق ملايين الجسيمات البلاستيكية الدقيقة عند استخدامها.

وفقًا للدراسة، فإن أغلفة الأطعمة هي مصدر رئيسي للتلوث بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية، والاستنشاق والابتلاع هما الطريقتان الرئيسيتان للتعرض البشري، وإن قدرة هذه الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية على الامتصاص من قبل الخلايا المعوية البشرية، وبالتالي فهي قادرة على الوصول إلى مجرى الدم والانتشار في جميع أنحاء الجسم.

فنجح الباحثون في الحصول على توصيف جزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية مشتقة من عدة أنواع من أكياس الشاي ، ولاحظ باحثو جامعة ألاباما برمنجهام أنه عند استخدام أكياس الشاي هذه لإعداد مشروب، يتم إطلاق كميات هائلة من الجسيمات النانوية الحجم والهياكل النانوية الخيطية، وهو مصدر مهم للتعرض لجزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية.

فقد صُنعت أكياس الشاي المستخدمة في البحث من البوليمرات النايلون-6 والبولي بروبيلين والسليلوز، وتُظهر الدراسة أنه عند تحضير الشاي، يطلق البولي بروبيلين ما يقرب من 1.2 مليار جزيء لكل مليلتر، بمتوسط حجم 136.7 نانومتر، ويطلق السليلوز حوالي 135 مليون جزيء لكل مليلتر، بمتوسط حجم 244 نانومتر؛ بينما يطلق النايلون-6 8.18 مليون جزيء لكل مليلتر، بمتوسط حجم 138.4 نانومتر.

وتقول عالمة الأحياء الدقيقة ألبا جارسيا رودريجيز من جامعة ألاباما برمنجهام: "لقد نجحنا في توصيف هذه الملوثات بطريقة مبتكرة باستخدام مجموعة من التقنيات المتطورة، وهي أداة مهمة للغاية لتطوير الأبحاث حول تأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان".

أضرار أكياس الشاي علي الصحة

ووفقا لموقع Mayo Clinic، سنتعرف علي أضرار أكياس الشاي علي الصحة العامة.



1. تأثيرات على الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن تسبب أكياس الشاي مشاكل في الهضم بسبب المواد الكيميائية الموجودة فيها.



2. تأثيرات على الجهاز المناعي، فيمكن أن تضعف أكياس الشاي الجهاز المناعي وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض.



3.السرطان، فبعض المواد الكيميائية الموجودة في أكياس الشاي يمكن أن تسبب السرطان.