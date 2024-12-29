"اتضاع السيدة العذراء" في عظة الأحد على قناة ON

كتبت - بتول عصام

أُذيعت، صباح اليوم، كلمة للقس كيرلس مكرم كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة روض الفرج في شبرا، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثالث من شهر كيهك، وموضوع إنجيله وهو "تسبحة السيدة العذراء" في إنجيل لوقا والأصحاح الأول، وأشار إلى استحقاق السيدة العذراء للتطويب في جميع الأجيال، كالتالي:



1- اختارها السيد المسيح ليتجسد منها.

2- مطوّبة في العهد القديم، "«بَنَاتٌ كَثِيرَاتٌ عَمِلْنَ فَضْلًا، أَمَّا أَنْتِ فَفُقْتِ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا»" (أم ٣١: ٢٩).

3- طوّبها ملاك البشارة.

4- طوّبتها أليصابات نسيبتها.

5- تطوّبها الكنيسة وترفعها في درجة أعلى من الملائكة ورؤساء الملائكة.