اليوم السابع
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الأحد، 29 ديسمبر 2024 02:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إلغاء آلاف الرحلات الجوية فى الولايات المتحدة بسبب الجليد والأعاصير

الأحد، 29 ديسمبر 2024 01:09 م
إلغاء آلاف الرحلات الجوية فى الولايات المتحدة بسبب الجليد والأعاصير ثلوج - أرشيفية
أ ش أ

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ألغت الولايات المتحدة اليوم الأحد، آلاف الرحلات الجوية خلال موسم العطلات؛ جراء تراكم الجليد وهبوب الرياح والاعاصير؛ مما أثر بشكل كبير على حركة السفر في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية أن الاعاصير في جنوب شرق الولايات المتحدة تسببت في تأخير أكثر من 700 رحلة جوية وإلغاء أكثر من 200 رحلة أخرى، وذلك نقلا عن مركز تتبع الرحلات الأمريكية "فلايت أوير".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن ما لا يقل عن 10 أعاصير ضربت ولايات تكساس ولويزيانا ومسيسيبي في جنوب شرق الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل شخص بالقرب من هيوستن بسبب العاصفة.







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الولايات المتحدة

الغاء رحلات جوية

اعاصير

تكساس






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