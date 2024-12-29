إعلام عبرى: رئيس الأركان الإسرائيلى يصدر أوامر بالاستعداد لتوسيع الحرب فى غزة

وكالات

قال موقع والا العبرى نقلا عن مصادر بهيئة الأركان بجيش الاحتلال إن رئيس الأركان هرتسي هليفي أمر بالاستعداد لتوسيع الحرب في قطاع غزة وتعزيز القوات، حيث تلقت وحدات الجيش الإسرائيلى أوامر بالاستعداد للانتقال إلى غزة.

يذكرأن، طالب الجيش الإسرائيلى، سكان بيت حانون ومن تبقى فى شمال قطاع غزة بالنزوح صوب جنوب القطاع.

وأعلن الجيش بدء عملية عسكرية برية فى بيت حانون شمالى قطاع غزة، بدعم من المدفعية وسلاح الجو، وفقا لقناة (اى 24) الإسرائيلية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش دانييال هاجارى بأن فرقة قتالية تابعة للواء ناحال بدأت العمل ليلًا ضد أهداف فى منطقة بيت حانون شمالى القطاع، فى أعقاب معلومات استخباراتية حول وجود عناصر من حماس وبنية تحتية فى المنطقة.



وفى السياق أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخين أطلقا من غزة تجاه القدس.



وذكر الجيش الإسرائيلى أن عناصره من سلاح الجو نجحت فى اعتراض الصاروخين اللذين تم إطلاقهما من شمال قطاع غزة.



من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "بعد اعتراض سلاح الجو لعمليتى إطلاق الصاروخين من شمال قطاع غزة، تم تفعيل حالة التأهب فى منطقة القدس والنقب الغربى والأراضى المنخفضة".