إعفاء مدير مركز خدمة المواطنين بتموين المحمودية خلال جولة لمحافظ البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إعفاء مدير مركز خدمة المواطنين بتموين مدينة المحمودية من منصبه لإهماله فى عمله المسئول عنه، جاء ذلك خلال تفقدها لمركز تموين مدينة المحمودية، حيث تم رصد سوء حالة النظافة والإضاءة داخل المركز وعدم تشغيل النظام الإلكتروني.

ووجهت محافظ البحيرة، مديرية التموين بمراجعة شاملة لأعمال النظافة وإصلاح الإضاءة بشكل عاجل، بالإضافة إلى ضرورة تشغيل النظام الإلكتروني الخاص بالمركز بشكل كام لتوفير بيئة ملائمة لخدمة المواطنين.

وفى هذا السياق، التقت محافظ البحيرة بعدد من المواطنين المترددين على مركز خدمة المواطنين لتفعيل بطاقاتهم التموينية، واستمعَت إلى شكواهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة وطرق تحسينها.

يأتي ذلك في إطار حرصها المستمر على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.