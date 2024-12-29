إزالة 311 حالة تعد واسترداد 366 فدان زراعة و29581 متر مربع مباني ضمن الموجة 24 للإزالات

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إن حصيلة المرحلة الثالثة من الموجة 24 للإزالات التي استمرت خلال الفترة من 7 ديسمبر الجاري إلى 27 ديسمبر 2024، حيث تم استرداد 366 فدان زراعة و29581 متر مربع مباني وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن إجمالي حالات التعدي التي تم إزالتها خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للإزالات بلغت 311 حالة تعدي ومنها 194 حالة تعدي على أراضي مملوكة للدولة بإجمالي مساحة 14225 متر مباني و366 فدان و21 قيراط زراعة فضلاً عن إزالة 65 حالة تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي بإجمالي مساحة 10010 متر مربع و52 حالة تعدي على خط التنظيم بإجمالي مساحة 5346 متر مربع مؤكداً أن الإزالات تمت بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية للوحدات المحلية وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية مؤكداً على إستمرار حملات إزالة التعديات بالمراكز والقرى لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى ووضع لافتة عليها موضحاً عليها أن هذه الأراضي أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها والاستمرار في إزالة أية تعديات في المهد وعدم التقاعس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الموجة 24 للازالات تم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، وبدأت المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية وقد أعلن محافظ أسيوط عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

