إبداع ذوى الهمم فى حب مصر.. فعاليات حفل الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل

استضاف المركز الأولمبي، فعالية الندوة التثقيفية السابعة فى حب مصر، التى نظمها الاتحاد المصري للحمام الزاجل، تحت شعار الحمام الزاجل رمز السلام والولاء والانتماء والقوة والإصرار والأصالة

شهد الحفل العديد من الفقرات الاستعراضية لذوى الهمم فى حب مصر، حيث قدمت البطلة هاجر محمد عبد العاطى عرض الكاتة والكومتيه للعبة القتالية الكاراتية بمهارة عالية، أبهرت الحضور حيث الثبات الانفعالى وقوة الأداء والصيحات،

وفى نفس السياق قدما الطالبان أحمد محمد منصور،وعبد الرحمن محمد فتحى عرضا مبهرا بالتورة فى حب مصر، وذلك حرصا من الاتحاد المصري لسباقات الحمام الزاجل لعرض مواهب ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع ونشر ثقافة المساواة، وعلى هامش الحفل ألقى الشاعر السيد سرحان قصيدة فى حب مصر، وقدمت الشاعرة رميثاء مدحت أبيات من ذهب فى حب الوطن.

وشهدت الندوة نشر ثقافة حب الوطن والإصرار والعزيمة، تحت شعار رمزية الحمام الزاجل، السلام والولاء والانتماء لموطنه والقوة والإصرار والأصالة، شهد الحفل تكريم كل من ساهم في نجاح الاتحاد على مدار الفترة الماضية، حيث قام المجلس، بتكريم الرموز من الصحفيين وإدارة مراكز الشباب، ورموز الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكذلك رموز وزارة البيئة، تكريما للجهد المبذول تجاه سباقات الحمام الزاجل فى مصر

وقام مجلس إدارة الاتحاد المصرى لسباقات الحمام الزاجل بتوزيع جوائز سباقات الحمام عن موسم 2024 حيث تضمنت الجوائز إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم بالكؤس والشهادات.

وأكد المستشار أحمد خليفة، رئيس مجلس الإدارة ان اتحاد الحمام الزاجل يعمل على قدم وساق بهدف نشر الوعى والثقافة بين الشباب ورفع اسم مصر في المحافل المناسبات الوطنية ودعم مصر وتحليق علمها أحد أهم أهداف الاتحاد، حيث الدور الحيوي والإيجابي لاتحاد الحمام الزاجل في الكثير من المناسبات الوطنية.

وقدم المشاركون فى سباقات الاتحاد المصري للزاجل وافر الشكر والتقدير لتامر تهامي رئيس لجنة السباق على الجهد المبذول لنجاح المواسم السابقة فى سباقات الزاجل على مستوى الجمهورية، فيما صرح تامر تهامى لولا جهود الدولة على عودة الاتحاد لتوقفت السباقات ومن ثم انقراض سلالات الحمام الزاجل في مصر وقام بتوجيه الشكر لجهود الدولة فى توفير التسهيلات لنشر هواية سباقات الحمام الزاجل فى مصر.

يذكر أنه تم إنشاء اتحاد الحمام الزاجل في مصر لأول مرة عام 1976

عرض التنورة



إبداع ذوى الهمم فى الفقرات الاستعراضية



مهارات فقرة التنورة



رئيس الاتحاد خلال تقديم بطلة الكاراتيه هاجر

عرض الكاتة

البطلة هاجر



مهارات لعبة الكاراتيه القتالية



خلال تكريم القيادات لذوى الهمم



تكريم ذوى الهمم المشاركين فى الحفل



تقديم الشكر من الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل لذوى الهمم



تكريم ابطال سباقات الحمام الزاجل



الاتحاد المصري لسباقات الحمام الزاجل يكرم الصحفى محمد غنيم



أحمد خليفة رئيس الاتحاد وتامر تهامى رئيس لجنة السباق



كريس المصري وسليم غنيم أصغر متسابق مصري للحمام الزاجل



الشاعرة ميثاء مدحت



فقرة استعراضية لكريس المصري مع ذوى الهمم