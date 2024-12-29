اليوم السابع
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الأحد، 29 ديسمبر 2024 02:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إبداع ذوى الهمم فى حب مصر.. فعاليات حفل الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل

الأحد، 29 ديسمبر 2024 01:46 م
إبداع ذوى الهمم فى حب مصر.. فعاليات حفل الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل جانب من فعاليات الحفل

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 استضاف المركز الأولمبي، فعالية الندوة التثقيفية السابعة فى حب مصر، التى نظمها  الاتحاد المصري للحمام الزاجل، تحت شعار الحمام الزاجل رمز السلام والولاء والانتماء والقوة والإصرار والأصالة

شهد الحفل العديد من الفقرات الاستعراضية لذوى الهمم فى حب مصر، حيث قدمت البطلة هاجر محمد عبد العاطى عرض الكاتة والكومتيه للعبة القتالية الكاراتية بمهارة عالية، أبهرت الحضور حيث الثبات الانفعالى وقوة الأداء والصيحات،

وفى نفس السياق قدما الطالبان أحمد محمد منصور،وعبد الرحمن محمد فتحى عرضا مبهرا بالتورة فى حب مصر، وذلك حرصا من الاتحاد المصري لسباقات الحمام الزاجل لعرض مواهب ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع ونشر ثقافة المساواة، وعلى هامش الحفل ألقى الشاعر السيد سرحان قصيدة فى حب مصر، وقدمت الشاعرة رميثاء مدحت أبيات من ذهب فى حب الوطن.

وشهدت الندوة نشر ثقافة حب الوطن والإصرار والعزيمة، تحت شعار رمزية الحمام الزاجل، السلام والولاء والانتماء لموطنه والقوة والإصرار والأصالة، شهد الحفل تكريم كل من ساهم في نجاح الاتحاد على مدار الفترة الماضية، حيث قام المجلس، بتكريم الرموز من الصحفيين وإدارة مراكز الشباب، ورموز الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكذلك رموز وزارة البيئة، تكريما للجهد المبذول تجاه سباقات الحمام الزاجل فى مصر

وقام مجلس إدارة الاتحاد المصرى لسباقات الحمام الزاجل بتوزيع جوائز سباقات الحمام عن موسم 2024 حيث تضمنت الجوائز إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم بالكؤس والشهادات.

وأكد المستشار أحمد خليفة، رئيس مجلس الإدارة ان اتحاد الحمام الزاجل يعمل على قدم وساق بهدف نشر الوعى والثقافة بين الشباب ورفع اسم مصر في المحافل المناسبات الوطنية ودعم مصر وتحليق علمها أحد أهم أهداف الاتحاد، حيث الدور الحيوي والإيجابي لاتحاد الحمام الزاجل في الكثير من المناسبات الوطنية.

وقدم المشاركون فى سباقات الاتحاد المصري للزاجل وافر الشكر والتقدير لتامر تهامي رئيس لجنة السباق على الجهد المبذول لنجاح المواسم السابقة فى سباقات الزاجل على مستوى الجمهورية، فيما صرح تامر تهامى لولا جهود الدولة على عودة الاتحاد لتوقفت السباقات ومن ثم انقراض سلالات الحمام الزاجل في مصر وقام بتوجيه الشكر لجهود الدولة فى توفير التسهيلات لنشر هواية سباقات الحمام الزاجل فى مصر.

يذكر أنه تم إنشاء اتحاد الحمام الزاجل في مصر لأول مرة عام 1976 

حفل الحمام الزاجل (2)

عرض التنورة
 
حفل الحمام الزاجل (5)
إبداع ذوى الهمم فى الفقرات الاستعراضية
 
حفل الحمام الزاجل (12)
مهارات فقرة التنورة
 
حفل الحمام الزاجل (15)
رئيس الاتحاد خلال تقديم بطلة الكاراتيه هاجر

 

حفل الحمام الزاجل (8)
عرض الكاتة

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البطلة هاجر

 

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مهارات لعبة الكاراتيه القتالية
 
حفل الحمام الزاجل (3)
خلال تكريم القيادات لذوى الهمم

 

حفل الحمام الزاجل (7)
تكريم ذوى الهمم المشاركين فى الحفل

 

حفل الحمام الزاجل (10)
تقديم الشكر من الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل لذوى الهمم
 
 
 
 
حفل الحمام الزاجل (14)
تكريم ابطال سباقات الحمام الزاجل
 
حفل الحمام الزاجل (11)
الاتحاد المصري لسباقات الحمام الزاجل يكرم الصحفى محمد غنيم
 
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أحمد خليفة رئيس الاتحاد وتامر تهامى رئيس لجنة السباق

 

حفل الحمام الزاجل (13)
كريس المصري وسليم غنيم أصغر متسابق مصري للحمام الزاجل

 

 
حفل الحمام الزاجل (17)
الشاعرة ميثاء مدحت

 

حفل الحمام الزاجل (1)
فقرة استعراضية لكريس المصري مع ذوى الهمم

 

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الحفل الختامى

 







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