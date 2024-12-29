أمل ينتظر مرضى السرطان 2025.. تجربة دواء تسيطر على الورم فى المرحلة الرابعة

فاطمة خليل

زعم طبيب بريطاني اكتشافه علاجًا خارقًا لمرض السرطان قد يسيطر على الورم فى المرحلة الرابعة، وقد يساعد هذا العقار الشائع لإزالة الديدان ويستخدم في الكلاب والقطط في علاج السرطان لدى البشر بحسب جريدة ديلي ميل البريطانية.

فينبندازول، هو مضاد للطفيليات يستخدم في الحيوانات المصابة بالطفيليات مثل الديدان الأسطوانية والديدان الخطافية والديدان الشريطية والجيارديا ولكن في دراسات حديثة بحثت في فعاليته في علاج السرطان لدى البشر، قال الباحثون إنه قد يكون علاجًا بديلًا "آمنًا وفعالًا محتملًا".

في مقطع فيديو الشهر الماضي، استعرض الدكتور جون كامبل دراسات حالة من عام 2021 وجدت أن ثلاثة مرضى مصابين بسرطان متقدم شهدوا انكماش أورامهم بعد تناول الدواء.

وقال: "أعتقد أن الجهات التنظيمية للأدوية بحاجة إلى البدء في النظر في هذا الأمر باعتباره مسألة ملحة لأن الناس يموتون من السرطان الآن.

"إذا كان هناك شيء آمن وفعال، فمن المؤكد أنه يمكن اعتماده للاستخدام البشري من قبل وكالات الترخيص الوطنية لدينا بسرعة كبيرة - إذا أرادوا ذلك".

تم نشر عدد قليل من الأوراق العلمية في السنوات الأخيرة تشير إلى أن الدواء له خصائص مضادة للسرطان - بما في ذلك مراجعة عام 2020 من قبل علماء في الولايات المتحدةالأمريكية، والتي وجدت أن الدواء أبطأ نمو سرطان الرئة في بعض الفئران المصابة بالمرض.

دراسة أخرى من هذا العام استعرضت ست حالات بشرية حيث تقلصت الأورام بعد تناول الدواء وخلصت إلى أن فينبيندازول "يبرز" كعلاج محتمل جديد للسرطان.

ولكن على الرغم من مجموعة الأدلة المتزايدة، تحذر المنظمات الطبية غير الربحية حاليًا من استخدام الدواء - مشيرة إلى أنه لم يتم اختباره مطلقًا في التجارب السريرية البشرية واسعة النطاق، والمعيار الذهبي لإظهار أن العلاج آمن وفعال.

وهو ليس خاليًا من المخاطر. قال الأطباء في كوريا الجنوبية - التي شهدت زيادة في الأشخاص الذين يتناولون الدواء لمكافحة السرطان في عام 2019 - إنه ترك بعض المرضى مصابين بنخر معوي، وهي حالة طبية خطيرة حيث يموت جزء من الأمعاء.

قال الدكتور جيسون ويليامز، الذي يستخدم علاجات تجريبية لمرضى السرطان، "قد يكون الدواء مفيدًا في محتويات معينة، لكنه سلاح ذو حدين"في بعض الحالات، يمكن أن يعزز نمو السرطان إذا لم يتم تطبيقه بشكل مناسب.

واضاف "يجب تصميم استخدامه بعناية وفقًا لحالة المريض الفردية ومراقبته عن كثب."