أخبار × 24 ساعة.. مادة اللغة الثانية للثانوية العامة غير مضافة للمجموع

كتب سيد الخلفاوى

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

‎صرف زيادة المعاشات الجديدة خلال أيام.. اعرف التفاصيل

طرق حجز تذاكر القطارات 2025.. اعرف التفاصيل

أول أيام شهر رجب فلكيا.. كل عام وأنتم بخير

سعر السكر اليوم السبت في المجمعات الاستهلاكية

الأزهر يدين حرق الاحتلال لمستشفى كمال عدوان واختطاف الأطباء والمرضى

هل تقترب درجات الحرارة من الصفر فى شتاء 2025.. الأرصاد تكشف التفاصيل

أعراض الإصابة بالفيروس المخلوى وكيفية انتقال العدوى.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل

قواعد وخطوات التقدم إلكترونيا للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية 2025

قائمة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع محافظات مصر

وزارة التعليم: مادة اللغة الثانية للثانوية العامة غير مضافة للمجموع

توقعات باستقرار أسعار الأسمنت الأيام المقبلة والطن بـ3000 جنيه

دار الإفتاء تكشف حكم مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج

شروط الحصول على تمويل من بنك ناصر والأوراق المطلوبة