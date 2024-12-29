أخبار × 24 ساعة.. مادة اللغة الثانية للثانوية العامة غير مضافة للمجموع

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
صرف زيادة المعاشات الجديدة خلال أيام.. اعرف التفاصيل
طرق حجز تذاكر القطارات 2025.. اعرف التفاصيل
أول أيام شهر رجب فلكيا.. كل عام وأنتم بخير
سعر السكر اليوم السبت في المجمعات الاستهلاكية
الأزهر يدين حرق الاحتلال لمستشفى كمال عدوان واختطاف الأطباء والمرضى
هل تقترب درجات الحرارة من الصفر فى شتاء 2025.. الأرصاد تكشف التفاصيل
أعراض الإصابة بالفيروس المخلوى وكيفية انتقال العدوى.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل
قواعد وخطوات التقدم إلكترونيا للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية 2025
قائمة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع محافظات مصر
وزارة التعليم: مادة اللغة الثانية للثانوية العامة غير مضافة للمجموع
توقعات باستقرار أسعار الأسمنت الأيام المقبلة والطن بـ3000 جنيه
دار الإفتاء تكشف حكم مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج
شروط الحصول على تمويل من بنك ناصر والأوراق المطلوبة
وزارة التضامن تمدد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية حتى الخميس المقبل
وزير قطاع الأعمال: تطوير صناعة الغزل يعزز دور مصر لتكون مركزا إقليميا لهذه الصناعة
محافظ الجيزة: حملات نظافة بمحيط الكنائس لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد
18 ألفا و650 جنيها قيمة المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية 2026
غزيرة ورعدية أحيانا.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار اليوم السبت 28-12-2024
تحذير عاجل من الأرصاد.. 5 محافظات على موعد مع أمطار غزيرة ورعدية
محافظ القاهرة ووزير العمل يسلمان 180 عقد عمل للشباب
تاريخ المسيحية فى مصر والرهبنة القبطية بمحاضرات لكاهن بمعهد اللاهوت فى إسبانيا
جدول امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة
الطقس غدا الأحد 29-12-2024.. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار بهذه المناطق
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب مدارس إدارة العياط التعليمية
انتظام أول أيام اختبارات منتصف العام بجامعة حلوان الأهلية
جداول امتحانات كليات جامعة حلوان.. انتهاء الماراثون 23 يناير
وزارة الصحة تحذر من استخدام حقنة البرد وتنصح بالحصول على اللقاح