"أثر الشائعات على الاستقرار المجتمعى" في ندوة لمجمع إعلام أبو سمبل.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظم مجمع إعلام ابوسمبل السياحية، اليوم، ندوة عن أثر الشائعات على الاستقرار المجتمعى وذلك فى إطار الحملة التى تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وإشراف الدكتور أحمد يحى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بعنوان اتحقق قبل ما تصدق.

تأتى هذه الندوة فى إطار الجهود الرامية إلى رفع الوعى المجتمعى بخطورة الشائعات ودورها السلبى على تماسك المجتمع واستقراره، وحضرها عدد كبير من الأهالى والشباب وذلك بهدف التصدى التأثيرات السلبية للشائعات على المجتمع وسبل التصدى لها من خلال نشر الوعى وتحصين الأفراد بالمعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وأكد محاضر اللقاء احمد بهجت مدير مكتب العمل بمدينة ابوسمبل السياحية خلال الندوة على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الإعلامية والمجتمع فى التصدى الشائعات مشددا على ضرورة تحرى الدقة قبل نشر أو تداول أى معلومة عبر وسائل التواصل الاجتماعى والسعى دوما نحو رفع الوعى الجماعى والتمسك بالقيم المجتمعية للحفاظ على مكتسبات التنمية والخدمات التى تقدمها الدولة خلال الفترة الماضية.



الحضور



جانب من الندوة