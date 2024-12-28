31 ديسمبر.. آخر موعد للاشتراك بمسابقة هاكاثون التعليم الذكي 2025 بجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها عن إقامة هاكاثون "التعليم الذكي"، تحت شعار "تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبل مصر الرقمي"، في فبراير 2025، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يأتي من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي، كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إلى أن هاكاثون التعليم الذكي يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي "التعليم عن بعد، التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعلم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، تحليل البيانات للتعليم".

وأضاف الجيزاوي، أن الفائزين في الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 140 ألف جنيه مصري، مقدمة من جامعة بنها؛ في 7 مسارات، يحصل الأول على جائزة قيمتها 10000 جنيه، والمركز الثاني 6000 جنيه، والمركز الثالث 4000 جنيه.

ومن ناحيتها، أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا الإصدار الرابع للهاكاثون، حيث أقامت جامعة بنها في مارس 2022 هاكاثون المدن الذكية، وفي فبراير 2023 هاكاثون الحكومة الذكية، وفي فبراير 2024 هاكاثون تمكين ذوي الهمم، وفي 2025 تطلق جامعة بنها هاكاثون التعليم الذكي.

وأضاف الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي المعلومات، أنه تم فتح باب التسجيل بداية من يوم السبت الموافق 2 نوفمبر الماضي 2024، وحتى 31 ديسمبر 2024، كما سيتم الإعلان عن الجلسات التعريفية وغيرها من المعلومات من خلال موقع الهاكاثون وموقع جامعة بنها والصفحة الرسمية للجامعة.

ودعت، جامعة بنها جميع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للمشاركة بأفكارهم في الهاكاثون من خلال الرابط التالي: https://hackathon.bu.edu.eg/register