وصول حمو بيكا لقسم شرطة الدخيلة على ذمة قضايا.. منها إقامة حفل بدون تصريح

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

كشف مصدر فى الإسكندرية، عن وصول مؤدى المهرجانات حمو بيكا إلى قسم شرطة الدخيلة اليوم، بعد ترحيله من قبل نيابة قصر النيل، على ذمة قضايا بالحبس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع" أن سبب ترحيل مؤدى المهرجانات حمو بيكا حفلة "وش غضب" التى أقامها فى عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، بدون تصريح، وحررت نقابة المهن الموسيقية محضرا ضده لإقامته حفل بدون تصريح فى ذلك الوقت.

وأضاف المصدر أن الحكم الصادر على حمو بيكا بالحبس شهرين، وفى عام 2021 تم الاستئناف على حكم أول درجة، وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه.

كانت نيابة قصر النيل باشرت التحقيق، مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، كشفت أنه كان يقود سيارة بها لوحة معدنية غرفة تجارية، فى منطقة الزمالك، وبتوقيفه وتفتيشه تم العثور على سلاحين أبيض بحوزته، وبالكشف عليه تم الكشف عن صدور أحكام قضائية ضده خاصة بالتبديد وإيصالات الأمانة.

دفاع حمو بيكا قال إنه سيتقدم بمعارضة على الأحكام الصادرة ضد موكله، كما أنه سيحضر معه التحقيق فى واقعة حيازة الأسلحة البيضاء أمام النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمنطقة الزمالك ألقت القبض على حمو بيكا بعد أن تبين وجود أحكام قضائية سابقة صادرة ضده، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، تولت النيابة المختصة التحقيقات.