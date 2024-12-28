وزير التعليم العالى يفتتح مؤتمر الاستثمار فى البحث العلمى بجامعة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، افتتاح فعاليات مؤتمر الاستثمار في البحث العلمي فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، وقيادات الوزارة والمحافظة والقيادات الجامعية بسوهاج.

وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور أيمن عاشور، عن سعادته بالتواجد للمرة الثانية بالحرم الجامعي بسوهاج، مقدماً الشكر للحضور الكريم من كافة الجامعات المصرية، وشكر خاص للدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على حسن الاستضافة وكرم الضيافة، والجهد المبذول لاستضافة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أنه منذ إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لرؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، أصبح البحث العلمي عنصراََ أساسياََ وركيزة قوية لتحقيق هذه الرؤية، ووفقاََ لذلك فقد اتخذت وزارة التعليم العالي خطوات جادة وواسعة لنمو البحث العلمي، والاستثمار في مختلف مجالاته، لافتاً إلى أن الجامعات تمثل مصدراََ هاماََ للابحاث العلمية، حيث أن 70 % من الأبحاث العلمية الموجودة بمصر هي من إنتاج الجامعات، مؤكداً على ضرورة ربط مخرجات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالتطور الصناعي باعتبارها خطوة هامة نحو تحقيق التكامل والتعاون العلمي والبحثي، مشيراً إلى أنه يوجد علاقة وطيدة بين الاستثمار في البحث العلمي والتنمية الاقتصادية، فتوجه الأبحاث العلمية للإبتكار العلمي والبحوث التطبيقية يؤدي إلى عائد اقتصادي مرتفع، ومن ثم يتحول إلى منتج استثماري داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لرؤية القيادة السياسية.

وقدم الدكتور حسان النعماني، شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعمه المتواصل لمنظومة التعليم العالي ورعايته للباحثين والمبتكرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً على أن الدولة فى حاجة ملحة لمثل تلك الأبحاث والدراسات التى تلمس تطبيقاتها كل المجالات الصناعية والزراعية والانشائية ومجالات الفضاء والمساحة وغيرها، مشيراً إلى أن الجامعة تقدم كل الدعم المادي واللوجستي لملف البحث العلمي، وتحرص على الارتقاء بمستواه سواء فى مرحلة التعليم الجامعي، أو الدراسات العليا بالماجستير والدكتوراه، إلى جانب ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية، لإيجاد حلول فعلية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، كما تسعي إلى تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية وتحويلها إلى بحوث تطبيقية تساهم في خدمة القطاع الصناعي وتنمية الاقتصاد المحلي.

وأكد النعماني، على أن الملتقى يسلط الضوء على أهمية ربط منظومة البحث العلمي مع قطاع الإنتاج والخدمات لتنفيذ متطلبات التنمية المستدامة وتحسين الأوضاع المعيشية للمجتمع السوهاجي، ومناقشة معوقات التنمية بالمحافظة ووضع حلول واقعية لها، وذلك من خلال تشجيع الباحثين ورواد الأعمال على التطوير والابتكار والإبداع، وإنشاء حاضنات أعمال لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة تنموية تتناسب مع تنوع موارد المحافظة ووفرة القوة البشرية، كما يهدف الملتقى إلى رفع مهارات اليد العاملة بقطاع الإنتاج والخدمات وتدريبهم على فكر التطوير والإبداع، موضحاً أن الملتقى تضمن عدد من المحاور الهامة التى تختص بهذا المجال، حيث تم بحث الفرص التطبيقية والحلول العلمية لمشكلات الإنتاج والخدمات بمجالات العلوم الأساسية، العلوم الهندسية، العلوم الزراعية، العلوم الطبية، والعلوم الإنسانية.

جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تضمنت عرض تقديمي بعنوان "جامعة سوهاج مسار للتنمية فى جنوب الصعيد"، قدمه الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، إلى جانب عرض فيديو مصور عن مسيرة وإنجازات الجامعة من إعداد المركز الإعلامى، كما قدم الدكتور حسان النعماني درع الجامعة للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وللدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا أهدت الدكتورة زينب الشريف رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية صورة فنية مرسومة للدكتور أيمن عاشور، وأيضاً قدمت الطالبة فاطمة الزهراء ممثلة عن الطلاب ذوي الهمم بالجامعة، لوحات فنية لصور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات.