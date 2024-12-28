مذكرة "غير عادية".. ترامب يطالب المحكمة العليا بتعليق حظر تيك توك حتى تنصيبه

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب قدم مذكرة وصفتها بأنها غير عادية، يطلب فيها من المحكمة العليا منع قانون يتطلب بيع أو إغلاق تيك توك بحلول 19 يناير.

وأوضحت الصحيفة، أن الموعد النهائي يصادف قبل يوم واحد من تنصيب ترامب، ويطلب المذكرة من القضاة التأخير حتى يتمكن من معالجة الأمر، وإيجاد "حل سياسى" للقضية.

وجاء فى المذكرة: "يعارض الرئيس ترامب حظر تيك توك في الولايات المتحدة في هذه المرحلة، ويسعى إلى القدرة على حل القضايا المطروحة من خلال الوسائل السياسية بمجرد توليه منصبه".

ولم تتخذ المذكرة أي موقف بشأن السؤال القانوني الذي من المقرر أن ينظر فيه القضاة عندما يستمعون إلى الحجج في القضية الشهر المقبل: ما إذا كان الكونجرس قد انتهك التعديل الأول من خلال حظر تيك توك بشكل فعال. واعتمادًا على لهجة مميزة تتعارض مع الحجج الرصينة والمدروسة الأكثر شيوعًا في المرافعة أمام المحكمة العليا، أشادت المذكرة بدلاً من ذلك بخبرة ترامب.

وجاء في المذكرة أن "الرئيس ترامب وحده يمتلك الخبرة الكاملة في عقد الصفقات، والتفويض الانتخابي والإرادة السياسية للتفاوض على حل لإنقاذ المنصة مع معالجة المخاوف الأمنية الوطنية التي عبرت عنها الحكومة - المخاوف التي اعترف بها الرئيس ترامب نفسه".

وأضافت المذكرة أن ترامب لديه معرفة خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام وتيك توك بشكل خاص.