مدينة البياضية فى الأقصر تزيل سورا مخالفا على أرض زراعية بنجع الشيخ.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ24 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفي هذا الصدد، قاد عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية، حملة لإزالة التعديات فى المهد على أرض زراعية بمنطقة نجع الشيخ بمدينة البياضية على مساحة 175 متر وكان التعدي عبارة عن سور مقام على أرض زراعية، وشارك فى تنفيذ الحملة المختصين من الإدارة الزراعية بمدينة البياضية، حيث تم مصادرة مواد البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال إزالة فى المهد.

وعقب الانتهاء من أعمال الإزالة عقد رئيس المدينة اجتماعا مع مسئولي مديرية الزراعة بالأقصر بحضور المهندس جابر كلحى مدير مديرية الزراعة ، ومدير الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة ومدير الجمعيات الزراعية بمركز ومدينة البياضية بمقر الوحدة المحلية لمركز البياضية وذلك لبحث وضع حلول سريعة وفورية لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ، واتخاذ الإجراءات الفورية للإزالة في المهد وتحرير محاضر التعدي على الرقعة الزراعية وذلك خلال فترة ما بعد مواعيد العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية.

ومن جانبه، أعلن منذ أيام المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر والأجهزة المعنية، مؤكداً على أنه وجه بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.



إزالة سور مخالف بالبياضية



حملة لإزالة سور مخالف بمساحة 175 مترا



مدينة البياضية تنجح في إزالة سور مخالف على أرض زراعية