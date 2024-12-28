مديرية تعليم القاهرة تعلن عن أسماء المرشحين للتدريب التربوى "معلم مادة"

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أسماء المرشحين للتدريب التربوى "معلم مادة"، للعام الدراسي 2025- 2024، مطالبة المرشحين التسجيل على هذا الرابط https://forms.office.com/r/uQUuWRmpAZ

وأوضحت المديرية أن التسجيل عبر الرابط يمكن للمديرية من توزيع المعلمين فى القاعات التدريبية القريبة من محل الإقامة ، ووسيتم الإعلان عن معاد التدريب ومكانه فور الإنتهاء من التسكين على القاعات .



كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتعاقد مع (18886) في وظيفة معلم مساعد معلم مادة ، ضمن مسابقة المعلمين.

وتغطي وظيفة معلم مادة العجز في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وذلك بجميع محافظات الجمهورية، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة



المرشحين لوظيفة معلم مادة بالقاهرة