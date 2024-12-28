محافظ شمال سيناء يستعرض إنجازات 2024 ويعلن خطط العام الجديد

العريش - محمد حسين

أكد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، في بيان رسمي بمناسبة اختتام عام 2024، أن المحافظة شهدت تحقيق عدد من الإنجازات الهامة على مختلف الأصعدة، مع استمرار الجهود للتغلب على بعض التحديات التي تواجه المواطنين. كما وجه التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة العام الجديد 2025.

أوضح المحافظ أن الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية العام شهدت تنفيذ عدة مشروعات تنموية محورية، منها إخلاء شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية المخصصة لقطاع غزة من مدينة العريش إلى المنطقة اللوجستية برفح، إضافة إلى إصلاح الطريق الدولي الساحلي المعروف بـ”طريق الموت”، مما أسهم في الحد من الحوادث. كما تم إنشاء مطبات صناعية وعلامات تحذيرية لضمان السلامة المرورية.

وأشار إلى بدء العمل على مشروعات كبرى تشمل إنشاء المستشفى الجامعي، والجامعة التكنولوجية، وجامعة الأزهر، بعد التصديق على تخصيص الأرض بالكيلو 17، فضلًا عن تحسين البنية التحتية عبر توصيل المرافق تدريجيًا إلى حي الريسة ومتضرري الميناء.

وأضاف اللواء دكتور خالد مجاور أن ميناء العريش استقبل معدات مشروع توليد الكهرباء بطاقة الرياح، وهو المشروع الأول من نوعه في سيناء كما شهد العام إعادة تشغيل 448 عاملًا في المدارس بالتعاون مع شركة “إيتوس”، وتنفيذ زيارات ميدانية لسبع وزراء من قطاعات متعددة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات هامة مثل مؤتمر التربية والتعليم ومؤتمر الشباب.

وشهدت المحافظة أيضًا دخول القطار لأول مرة منذ 57 عامًا، في خطوة تهدف إلى تحسين منظومة النقل بالمحافظة، إلى جانب تنفيذ المحافظ 343 زيارة ميدانية للتواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة المشروعات التنموية.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل على معالجة بعض القضايا التي تمثل تحديًا، منها مشكلة الكلاب الضالة، والنظافة العامة، وتحسين خدمات النقل والمواصلات، إضافة إلى تنظيم استخدام عربات الكارو.

اختتم المحافظ بيانه بتوجيه الشكر لأهالي شمال سيناء على تعاونهم الكبير مع الأجهزة التنفيذية، مما كان له الأثر الإيجابي في دفع عجلة التنمية. وأكد أنه سيتم قريبًا نشر تفاصيل كافة الإنجازات التي تحققت بمختلف المديريات لتعزيز الشفافية وإطلاع المواطنين على جهود التطوير بالمحافظة.