محافظ المنوفية يشهد عقد قران عروسين من الأيتام ويهديهما مساعدات مالية

المنوفية - محمد فتحى

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، مراسم عقد قران عروسين من الأيتام من دور رعاية بنات سرس الليان التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة ومؤسسة الدكتور إسماعيل سلام بزاوية رزين بمنوف، وذلك عقب دعوتهما له لمشاركتهما فرحتهما في إتمام زواجهما وإدخال البهجة والسرور على قلوبهما.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

حضر مراسم عقد القران، محمد موسي نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، واللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد، ومحمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس أشرف صليحة رجل الأعمال، وهانم السروي رئيس مجلس إدارة الجمعية النسائية، ونبيل جعفر مدير عام الجمعية، وعدد من مسؤولي الجمعية .

قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين وأهداهما دعما ماليا ووعدهما بحضور حفل الزفاف، مشيراً إلي أنه تم توفير 7 أجهزة كهربائية للعروسين (غسالة ، ثلاجة ، بوتجاز ، سخان ، مروحة ، خلاط ، مكواة ) وذلك بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة دعماً لهم في بناء حياة أسرية جديدة ، لافتاً أن المحافظة ستتكفل بكافة مصاريف حفل الزفاف وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ، فضلاً عن تقديم دعم مالي للعروسة لاستكمال مستلزمات الزوجية .

ومن جانبهما، قدم العروسان الشكر لمحافظ المنوفية علي جهوده في دعم تلك الفئات وما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة في تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهما ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهما من أجل تلبية كافة مطالبهما واحتياجاتهما.

وحرص محافظ المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع العروسين موصياً زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، داعياً المولى عز وجل أن يتمم زواجهما على خير، ومؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم لتحقيق حياة أسرية كريمة.