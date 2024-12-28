محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير سوق الخضراوات بالشيخ حسانين

الدقهلية شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم عدد من شوارع مركز ومدينة المنصورة، ومدينة دكرنس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من حسن مستوى النظافة وعدم وجود إشغالات، وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والمراكز، ومنع الإشغالات ورفعها فورا في حال وجودها ومنع تكرارها.

وتفقد مرزوق سوق الخضراوات بالشيخ حسانين من شارع بورسعيد بالمنصورة، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال إزالة السوق والانتهاء من أعمال التطوير الجارية وتحويله إلى سوق عصري، كما وجه باعادة تصميم الأكشاك الكائنة هناك بمقاسات موحدة وبصورة حضارية، وتفقد مساكن الجلاء وطلب عمل مقايسة لإقامة سور حولها للحفاظ عليها، ورفع التراكمات في محيطها، وسرعة الانتهاء من تشغيل المصاعد بالمساكن، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال حمام السباحة بشارع الجلاء.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من قرى مركز المنصورة للتعرف على مستوى النظافة ففي قريتي شها وسلامون القماش وجه لرئيس مركز ومدينة المنصورة باستمرار أعمال معدات النظافة في القريتين ورفع التجمعات أمام وحول الكوبري فيهما يوميا، والتقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم وأكد على العمل على تلبية مطالبهم الجميع.

في السياق نفسه تفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة دكرنس للوقوف على مستوى تنفيذ الخدمات ومعدل الانتهاء من طلبات التصالح ومستوى النظافة، وشدد على رئيس المدينة بسرعة تحقيق المعدل المطلوب في إنهاء ملفات التصالح والرد على شكاوي المواطنين وحسن استقبالهم والتعامل معهم، وتفقد عدد من منافذ ومحلات بيع الخضروات والفاكهة هناك وأكد على سرعة تركيب شاشات لعرض السلع والأسعار على مدار اليوم.

كما شملت جولة محافظ الدقهلية عدد من شوارع، جيهان والجمهورية، والمشاية، ومحطة القطار، وعبد السلام عارف بمدينة المنصورة لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى رفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وشدد محافظ الدقهلية خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، ومتابعة استمرار الحملات لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى،وأكد أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لحالة الشوارع ومستوى النظافة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين في مختلف الأماكن وبأسعار مميزة.