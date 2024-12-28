فيتسو: أوكرانيا ستدفع ثمن "المغامرة الغربية" على حساب أراضيها

وكالات

صرح رئيس الوزراء السلوفاكى روبرت فيتسو بأن أوكرانيا ستدفع ثمن "المغامرة الغربية" بخسارة ثلث أراضيها ووجود قوات أجنبية فيها.

وقال فيتسو خلال مقطع فيديو نشر له على منصات التواصل الاجتماعي: "أنا لا أفهم حقيقة أن القيادة السياسية الأوكرانية تجر بلدا بأكمله إلى كارثة، لأن موقف أوكرانيا التفاوضي يزداد سوءا كل يوم. ستدفع أوكرانيا ثمنا باهظا لهذه المغامرة الغربية في شكل خسارة أراض ووجود قوات أجنبية".

وأشار فيتسو في وقت سابق إلى أن أوكرانيا قد تخسر ثلث أراضيها نتيجة للصراع، وفي رأيه لن تتلقى كييف دعوة للانضمام إلى حلف "الناتو".

يذكر أن فيتسو هدد كييف خلال الفيديو أيضا بحرمانها من الكهرباء ردا على رفضها تمديد اتفاقية عبور الغاز الروسي عبر أراضيها إلى سلوفاكيا، كما أشار إلى المبلغ الكبير الذي ستضطر أوروبا إلى دفعه بسبب قطع إمدادات الغاز الروسي.