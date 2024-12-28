عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة: على إسرائيل إنهاء الحرب بصفقة تبادل شاملة

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة قالت إنه على إسرائيل إنهاء الحرب عبر صفقة تبادل شاملة، ونتنياهو يواصل تخريب صفقة التبادل ولا يريد إنهاء الحرب، ومهتم بمنصبه أكثر من اهتمامه بالمحتجزين.

وأضافت القناة بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تناشد ترامب الضغط على نتنياهو وعدم القبول بصفقة جزئية، ونتنياهو يستخدم محور فيلادلفيا وقوائم المحتجزين ذريعة لتعطيل صفقة التبادل.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.