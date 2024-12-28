طقس اليوم في مدن محافظة دمياط.. استقرار نسبي وانتظام حركة الصيد

دمياط معتز الشربينى

تشهد مدن محافظة دمياط حالة من الطقس مستقر نسبياً مع درجات حرارة معتدلة على كافة المدن.

وتظهر الشمس مشرقة قد تكون غائمة بعض الوقت مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، خاصة في الفترات المسائية على المدن الساحلية.

وسجلت درجات الحرارة العظمى بين 16 و20 درجة مئوية، مع رياح متوسطة السرعة تتراوح بين 18 و29 كم/ساعة، وقد تصل سرعة هبوب الرياح إلى 40 كم/ساعة.

بالنسبة لحالة الصيد في عزبة البرج، من المتوقع أن يكون البحر هادئاً إلى متوسط الأمواج، بارتفاع أمواج يصل إلى 1 متر، مما يساعد في نشاط الصيد في عزبة البرج وبحيرة المنزلة.

وشددت الأرصاد الجوية، على توخي الحذر من برودة الأجواء وانخفاض درجات الحرارة ليلا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة في كافة الحرف والمهن.