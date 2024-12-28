اليوم السابع
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صحة دمياط تنظم قافلة طبية مجانية بجمصة شرق مركز كفر البطيخ

السبت، 28 ديسمبر 2024 10:53 ص
صحة دمياط تنظم قافلة طبية مجانية بجمصة شرق مركز كفر البطيخ قوافل طبية
دمياط معتز الشربينى

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نظمت إدارة القوافل الطبية بدمياط بقيادة الدكتورة سهى خيري  قافلة طبية مجانية بجمصة شرق مركز كفر البطيخ، وقدمت القافلة خدماتها الطبية لـ 1611 مواطناً، حيث تضمنت 10 عيادات تخصصية متنقلة شملت 8 تخصصات طبية مختلفة.

وتم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما تم إصدار تقريرين علاج على نفقة الدولة.

وشملت القافلة إجراء 477 تحليل بمعمل الدم و40 تحليل بمعمل الطفيليات، بالإضافة إلى 48 حالة أشعة X-Ray و48 حالة أشعة بالسونار.
وفي إطار مبادرة "افحص واطمئن"، تم الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 189 مواطناً.

وتم تنظيم 11 ندوة تثقيف صحي حضرها 160 مواطناً، مع توفير صيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان لجميع المرضى.

وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وبناءً على توجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات  الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط.

 







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