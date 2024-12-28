شروط الحصول على تمويل من بنك ناصر والأوراق المطلوبة

كتبت – بتول عصام

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الحصول على قرض أو تمويل نقدي، إذ يقدم بنك ناصر الاجتماعي تمويلات نقدية أو قرض بحد أقصى 75% من المرتب أو المعاش، ولا يتم منح القرض لموظفى العقود المؤقتة إنما للعمالة الدائمة شرط أن يكون مر على التعييـن 5 سنوات وتكون العائد 11% فى حالة وجود ضامن حكومى و11.7 % فى حالة عدم وجود ضامن حكومي.

وفي التقرير التالي نستكمل الشروط والأوراق المطلوبة:



الموظفون بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام

- الرقم التأميني لطالب التمويل ( للعملاء الجدد لفتح الحساب ).- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.- بيان مفردات الدخل ( مرتب ) لطالب التمويـل.- بيان الحـــالة الوظيفية.- نفس الأوراق للضامن.

أصحاب المعاش / ورثة المعاش

- الرقم التأميني لطالب التمويل ( للعملاء الجدد لفتح الحساب ).- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.- إيصال مرافق حديث.- بيان مفردات الدخل ( بيان معاش / بيان بنصيب الورثة) لطالب التمويل.- نفس الأوراق للضامن بالإضافة إلى بيان حالة وظيفية ومفردات المـرتب.

ويتم بعد ذلك التقدم بالمستندات المطلوبة لأقرب فرع للعميـل، ومراجعة المستندات ومراجعة نتيجة الإستعلام المركزى "i-score"، تحويل المرتب أو المعاش، ثم الصرف للعميل .