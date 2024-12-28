اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلوفاكيا تهدد أوكرانيا باجراءات مضادة لقرار وقف عبور الغاز الروسي

السبت، 28 ديسمبر 2024 01:45 م
سلوفاكيا تهدد أوكرانيا باجراءات مضادة لقرار وقف عبور الغاز الروسي الغاز الروسى _ أرشيفية
أ ش أ

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هددت سلوفاكيا، أوكرانيا باتخاذ إجراءات مضادة إذا أوقفت أوكرانيا، كما هو متوقع، عبور الغاز الروسي إلى الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكوفي تصريح له اليوم،إن بلاده تدرس قطع إمدادات الطاقة الكهربائية الطارئة بعد الأول من يناير المقبل.. مضيفا "إذا كان الأمر لا مفر منه، فسنوقف إمدادات الكهرباء التي تحتاجها أوكرانيا أثناء انقطاع الشبكة أو سنتفق على مسار عمل مختلف".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أنها لن تسمح بعد الآن بتدفق الغاز الروسي عبر أراضيها اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

 







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اوكرانيا

سلوفاكيا

روسيا و الغاز الروسى



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