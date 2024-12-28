اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رام الله: إصابات واعتقالات في هجوم المستوطنين وجيش الاحتلال على سلواد

السبت، 28 ديسمبر 2024 02:13 م
رام الله: إصابات واعتقالات في هجوم المستوطنين وجيش الاحتلال على سلواد الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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أصيب فلسطينيان، واعتقل آخر، في هجوم للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة سلواد شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /السبت/، عن رئيس بلدية سلواد رائد نمر حامد، أن عددا من المستوطنين المسلحين بحماية جيش الاحتلال اقتحموا البلدة، من جهة بؤرة استعمارية مقامة منذ 20 يوما في منطقة "البرج" غربا، وهاجموا المواطنين في الأراضي الزراعية واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

وأضاف، أن مواطنين اثنين أصيبا بجروح ورضوض، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إسلام راجي حامد، أثناء عمله في الزراعة بتلك الأراضي.

 







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رام الله

جيش الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين



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