رئيس هيئة الأركان السعودى يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية

وكالات

عقدت اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة، اجتماعها السادس في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة بالسعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى، ورئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق الأول متين غوراك.

وبحثت اللجنة ، في اجتماعها الذي عُقد في مقر هيئة الأركان العامة التركية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، الجمعة، آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري، وفرص تعزيزه وتطويره، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق، التقى رئيس هيئة الأركان السعودي، وزير الدفاع التركي ياشار غولر، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين ، بالإضافة إلى أوجه التعاون في المجالات الدفاعية.